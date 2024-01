Soirée Contes et Chants Saint-Clair-de-Halouze, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Contes et Chants Saint-Clair-de-Halouze Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Avec les conteurs des médiathèques de Flers Agglo, Benoît Choquart et le groupe vocal Les Voix-ci Les Voix là, venez passer une soirée enchanteresse et musicale!

Salle des Fêtes

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie



L’événement Soirée Contes et Chants Saint-Clair-de-Halouze a été mis à jour le 2024-01-20 par Flers agglo