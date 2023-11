Marché de Noël à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie, 16 décembre 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Nous sommes très heureux de vous accueillir, pour cette nouvelle édition du marché de Noël, dans notre petit village encore plus beau l’hiver!

Plusieurs animations sont prévues (Crèche vivante, Père Noël, artisans, créateurs, restauration rapide…) et se dérouleront tout au long du week-end afin que le plus grand nombre d’entre vous, puissiez profiter des moments magiques de Noël !.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 21:00:00. EUR.

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



We’re delighted to welcome you to this year’s Christmas market in our little village, which is even more beautiful in winter!

We’ll be putting on a variety of events (live nativity scene, Santa Claus, craftsmen, designers, fast food, etc.) throughout the weekend, so that as many of you as possible can enjoy the magic of Christmas!

Estamos encantados de darle la bienvenida al mercado navideño de este año en nuestro pequeño pueblo, que es aún más bonito en invierno

Hemos preparado un montón de eventos (belén viviente, Papá Noel, artesanos, diseñadores, comida rápida, etc.) que tendrán lugar durante todo el fin de semana para que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de la magia de la Navidad

Wir freuen uns sehr, Sie auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in unserem kleinen Dorf begrüßen zu dürfen, das im Winter noch schöner ist!

Es sind mehrere Veranstaltungen geplant (lebende Krippe, Weihnachtsmann, Kunsthandwerker, Designer, Schnellimbisse…), die das ganze Wochenende über stattfinden werden, damit möglichst viele von Ihnen die magischen Momente der Weihnachtszeit genießen können!

