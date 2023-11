Exposition « Musée sentimental » Saint-Cirq-Lapopie, 5 novembre 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Les habitants du village exposent au centre internationnal du surréalisme et de la citoyenneté mondiale dans les maisons André Breton & Émile Joseph Rignault.

2023-11-05 fin : 2023-11-18 . .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



The villagers exhibit at the Centre internationnal du surréalisme et de la citoyenneté mondiale in the André Breton & Émile Joseph Rignault houses

Los habitantes del pueblo exponen en el centre internationnal du surréalisme et de la citoyenneté mondiale en las casas André Breton & Émile Joseph Rignault

Die Dorfbewohner stellen im Internationalen Zentrum für Surrealismus und Weltbürgertum in den Häusern André Breton & Émile Joseph Rignault aus

