Exposition « A flanc d’abîme : surréalisme et alchimie », 20 mai 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

À l’origine de cette exposition, il y a rencontres et conjonctures – hasard objectif ? Un vent passionnel soufflé, peut-être, par quelques grands transparents…

C’est une histoire – hors du temps – À flanc d’abîme – que cette exposition tentera de présenter, désireuse de restituer l’un des aspects les plus énigmatiques de la création artistique contemporaine.

Le dialogue fécond entre l’alchimie et l’art s’observe tant dans les potentialités poétiques de la langue des oiseaux que dans la force du langage symbolique propice à restituer cette « mystique de la création », quête d’absolu qui hante aussi bien l’œuvre d’André Breton, que celles de Victor Brauner, Jacques Hérold, Jorge Camacho ou des artistes contemporains tels que Serge Pey et les artistes gravitant autour de Venus d’ailleurs.

L’ ensemble des expositions s’attachera à retracer l’histoire des relations que le surréalisme entretient avec l’alchimie, en situant René Alleau à la croisée de ces deux imaginaires, de l’art magique ancien à la modernité du mouvement d’André Breton et du surréalisme historique à la création contemporaine..

2023-05-20 à ; fin : 2023-10-30 . .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



At the origin of this exhibition, there are meetings and conjunctures – objective chance? A passionate wind blown, perhaps, by some large transparencies…

It is a story – out of time – On the side of the abyss – that this exhibition will try to present, wishing to restore one of the most enigmatic aspects of contemporary artistic creation.

The fertile dialogue between alchemy and art can be observed in the poetic potential of the language of birds as well as in the strength of the symbolic language that is conducive to restoring that « mysticism of creation », a quest for the absolute that haunts the work of André Breton, Victor Brauner, Jacques Hérold, Jorge Camacho or contemporary artists such as Serge Pey and the artists who gravitate around Venus d’ailleurs.

The exhibitions will trace the history of the relationship between surrealism and alchemy, placing René Alleau at the crossroads of these two imaginary worlds, from ancient magical art to the modernity of André Breton’s movement and from historical surrealism to contemporary creation.

En el origen de esta exposición, hay encuentros y coyunturas -¿casualidad objetiva? Un viento apasionado soplado, tal vez, por unas grandes transparencias…

Es una historia – fuera del tiempo – Del lado del abismo – que esta exposición intentará presentar, deseando restituir uno de los aspectos más enigmáticos de la creación artística contemporánea.

El fértil diálogo entre alquimia y arte se observa tanto en el potencial poético del lenguaje de los pájaros como en la fuerza del lenguaje simbólico propicio para restaurar esta « mística de la creación », una búsqueda de lo absoluto que ronda la obra de André Breton, Victor Brauner, Jacques Hérold, Jorge Camacho y de artistas contemporáneos como Serge Pey y los artistas que gravitan en torno a Venus d’ailleurs.

Las exposiciones trazarán la historia de la relación entre surrealismo y alquimia, situando a René Alleau en la encrucijada de estos dos mundos imaginarios, desde el antiguo arte mágico hasta la modernidad del movimiento de André Breton y desde el surrealismo histórico hasta la creación contemporánea.

Am Anfang dieser Ausstellung stehen Begegnungen und Konjunktive – ein objektiver Zufall? Ein leidenschaftlicher Wind, der vielleicht durch einige große Transparente geweht wurde…

Diese Ausstellung versucht, eine zeitlose Geschichte zu erzählen, die einen der rätselhaftesten Aspekte des zeitgenössischen Kunstschaffens wiedergibt.

Der fruchtbare Dialog zwischen Alchemie und Kunst zeigt sich sowohl in den poetischen Möglichkeiten der Vogelsprache als auch in der Kraft der Symbolsprache, die dazu geeignet ist, die « Mystik der Schöpfung » wiederzugeben, die Suche nach dem Absoluten, die sowohl das Werk von André Breton, Victor Brauner, Jacques Hérold, Jorge Camacho als auch zeitgenössische Künstler wie Serge Pey und die Künstler rund um Venus d’ailleurs verfolgt.

Die Ausstellungen werden die Geschichte der Beziehungen zwischen Surrealismus und Alchemie nachzeichnen und René Alleau an die Schnittstelle dieser beiden Vorstellungswelten stellen, von der alten magischen Kunst bis zur Modernität der Bewegung André Bretons und vom historischen Surrealismus bis zur zeitgenössischen Kunst.

