Le Lot de fermes en fermes, au Mas de Cantagrel  

Lot Saint-Cirq-Lapopie . Visite de la ferme 11h00 14h00 et 15h00 et Atelier moulin à vent en origami. Restauration sur place Possibilité de pique-niquer sur place, buvette et crêpes dès 14h ©Christophe COLLET_field-ga0edda473_1920

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

