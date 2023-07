Fête des blés de pays Saint-Cirgues, 30 juillet 2023, Saint-Cirgues.

Saint-Cirgues,Lot

L’association chapeau organise une fête avec des blés anciens cultivés ici !.

2023-07-30 08:00:00 fin : 2023-07-30 . EUR.

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie



The hat association organizes a festival with old wheat grown here!

La asociación del sombrero organiza un festival con trigo viejo cultivado aquí

Der Verein Hut organisiert ein Fest mit hier angebautem alten Weizen!

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Figeac