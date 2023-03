Conférence initiation, perfectionnement généalogie Saint-Cirgues Catégories d’Évènement: Lot

Lot . Présentation de l’histoire de la généalogie

Méthode en généalogie, sources, ressources, aides

* photos de familles

* livrets de famille

* livrets militaires

* autres documents de familles, vieux papiers, vieilles cartes, lettres.

Démonstration en direct –

Les archives départementales. sur internet en visio-projection avec l’exemple de personnes

volontaires.

– Quels obstacles aux recherches, quels blocages? Comment se faire aider ?

Avec les participantes et les participants

– questions et échanges

– exemple de recherche en direct sur les familles des participants qui en feront la demande

avant le 28 mars

PROJET D’ATELIER DE GENEALOGIE A METTRE EN PLACE AVEC M DENIS VIEYRES

– pour travailler en petits groupes mensuellement ou trimestriellement.

Votre participation et réponse sont attendues pour donner vie à ce proj Venez découvrir la généalogie !

Conférence proposée par l’association Socio culturelle de St Cirgues. l’association Socio culturelle de St Cirgues.

