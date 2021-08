Stage chant des balkans et randonnée dans le Cantal Saint Cirgues de Jordanne Cantal, 30 septembre 2021 09:00, Saint-Cirgues-de-Jordanne.

30 septembre – 3 octobre à partir de 362 €, prix comprenant : hébergement, restauration, ateliers voaux et randonnées oreilledulynx@gmail.com, http://www.oreilledulynx.fr, 0681066414

séjour de 4 jours accociant Randonnée et chants des balkans, dans une ambiance conviviale. Ouvert à toute personne, sans aucun prérequis musical demandé.

Alexandre – l’oreille du lynx – et l’auberge des Milans – St-Cirgues-de-Jordanne, Cantal – vous proposent un séjour (adultes) associant musique (en ensemble vocal) et randonnée dans les Monts du Cantal, écrin de verdure, de nature sauvage, entre Puys et vallées.

Des séances de chant-choral en salle s’alterneront avec des randonnées à la journée ou la ½ journée, ponctuées d’ateliers musicaux en pleine nature. Ces moments musicaux en montagne seront toujours réalisés dans le respect à la fois de la faune sauvage et des autres randonneurs. Associer la musique à la montagne, c’est un moyen original et insolite d’apporter du bien-être, une écoute de soi, des autres et de la montagne.

Côté musique, Alexandre vous propose une sélection de chants de musiques d’Europe de l’Est, allant des Balkans à la Russie. Aucun prérequis musical exigé, tous les chants s’apprendront par l’oralité et donc sans partition, dans une ambiance détendue et conviviale.

La musique ne s’arrêtera donc pas aux ateliers de la journée, et continuera de retentir dans l’Auberge des Milans lors des soirées musicales.

Côté montagne, Alexandre vous propose des randonnées de niveau intermédiaire (+600 de dénivelée positive maximum à la journée), nécessitant une bonne condition physique, pour partir à la découverte des estives, Puys et crêtes du Cantal.

Le Cantal, au début de l’automne, c’est les premières couleurs dorées et lumineuses de la forêt, les estives paturées par les derniers troupeaux et une vie touristique calme et tranquille. C’est également, si nous avons de la chance, le son du brame du cerf le soir venu…

Les environs du Puy Mary regorgent de paysages époustouflants, très ouverts et à la fois très montagnards. Ici, la nature est préservée du tourisme de masse, loin des infrastructures et des pôles urbains.

Méconnus par beaucoup d’amoureux de la nature, le Cantal est le lieu idéal pour la randonnée pédestre, avec tous types d’itinéraires, alternant les dénivelés doux des plateaux et les sentiers escarpés des crêtes.

Côté hébergement et restauration :

Marc et Stéphanie vous accueillent à l’Auberge des Milans à Saint-Cirgues-de-Jordanne sur la route du Puy Mary. Marc Leray, cuisinier depuis 25 ans accommode avec passion les produits de saison. Il propose une cuisine locale de montagne, des plats faits maison et de qualité.

L’auberge tel un refuge au pied des montagnes du Cantal est un lieu chaleureux et convivial au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Prix du séjour :

En gîte : 394 €

En refuge : 378 €

En caravane : 362 € – idéal pour les couples

Points forts :

• Musique et montagne dans un seul séjour, avec un seul intervenant

• Une ambiance de groupe conviviale

• Les Monts du Cantal, un univers ressourçant et sauvage

• Hébergement et restauration de qualité, dans un cadre préservé en pleine campagne

• Des aubergistes accueillants et dynamiques

Nombre de participants minimum : 8 adultes / maximum : 14 adultes

Saint Cirgues de Jordanne Cantal Puech Verny 15590 Saint-Cirgues-de-Jordanne Cantal

jeudi 30 septembre – 09h00 à 22h00

vendredi 1er octobre – 09h00 à 22h00

samedi 2 octobre – 09h00 à 22h00

dimanche 3 octobre – 09h00 à 14h00