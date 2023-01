L’Opération Frankton, décembre 1942 Restaurant « Le Millésime », 21 janvier 2023 16:30, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Samedi 21 janvier, 16h30 Sur place Entrée libre

Navigation dans une frêle embarcation, dans le froid de la nuit, sous la menace de puissants courants et du feu de l’ennemi.

Le 7 décembre 1942, dix hommes débarquent d’un sous-marin britannique au large de Montalivet. Mission : après avoir remonté la Gironde et la Garonne en kayak, déposer des mines sur les navires forceurs de blocus, en escale dans le port de Bordeaux. Seulement deux marines retourneront au pays. Deux ont péri en mer, six ont été fusillés.

Une histoire à découvrir avec Jean-Claude Déranlot, président OFHV (Opération Frankton, Histoire & Valeurs)

OFHV fait connaître l’histoire de l’Opération Frankton : la situation des forces, le SOE en France, la Résistance, la ligne de démarcation, la vie quotidienne, sociale et culturelle dans les zones de progression des commandos. OFHV pérennise les valeurs portées par les Royal Marines et les Français qui les ont aidés.

ofhv1942@gmail.com

Nombre de places limité à 30

Transparents bilingues français-anglais – Transparencies in English and French

À l’issue de la conférence il sera possible de prolonger ce moment de convivialité en dînant sur place (entrée + plat + dessert = 30 €)

Restaurant « Le Millésime » 92 avenue de la République 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

samedi 21 janvier – 16h30 à 19h00