L’estuaire, le fleuve et les pilotes-lamaneurs Médiathèque Danielle Mitterrand, 15 avril 2023 10:00, Saint-Ciers-sur-Gironde. Naviguer entre Bordeaux et l’océan au temps de la marine à voile Samedi 15 avril, 10h00 1 Aujourd’hui les pilotes rejoignent les navires qui entrent dans l’estuaire à bord de bateaux spécialisés, voire en hélicoptère. L’arrivée des navires est programmée, le GPS donne la position exacte, la communication se fait en temps réel par radio, les radars garantissent la sécurité. Ce n’était naturellement pas le cas du temps de la marine à voile.

Très ancien, le métier de pilote-lamaneur était particulièrement dangereux par nature, mais aussi par des prises de risque pour « gagner » un pilotage avant d’autres pilotes du voisinage. Des critères de sélection étaient bien définis et l’organisation du service n’était pas libre. En l’absence d’aide en cas d’accident, la profession – en avance sur son époque – a su organiser l’entraide et introduire de l’humanité dans l’adversité.

Direction du vent, bancs de sable, chenaux de navigation incertains, comment naviguer entre l’Océan et Bordeaux avant l’apparition du moteur ? Une aventure à découvrir, une nature à connaître.

La conférence rappelle qu’avant de pouvoir faire appel à un pilote-lamaneur, il fallait d’abord atteindre l’embouchure de l’estuaire au prix d’une navigation dangereuse. La remontée de la Gironde puis de la Garonne jusqu’à Bordeaux imposait de naviguer entre les îles et les bancs aux positions relativement incertaines (déplacement des bancs, précision des cartes et des instruments). Seul, un vent favorable permettait de naviguer, il se faisait parfois attendre pendant des semaines, voire des mois.

Un hommage au phare de Cordouan en cette année du bicentenaire de la lentille de Fresnel.

Conférencier : Jean-Claude Déranlot – Président OFHV (Opération Frankton, Histoire &Valeurs). Membre du Club HEPAT (Histoire Et Patrimoine, Arts et Techniques)

Organisateur : Cercle Archéologique et Historique du Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde

