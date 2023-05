Marché de Noël des Ferrés à St Ciers sur Gironde Les Ferrés, 2 décembre 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Le comité des fêtes des Ferrés organise un marché de Noël le samedi 2 décembre de 14 h à 20 h et le dimanche 3 décembre de 10 h à 18 h.

Nombreux stands, ateliers pour les enfants, possibilité de restauration sur place, distribution de bonbons….

2023-12-02 à ; fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Les Ferrés

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Les Ferrés organizes a Christmas market on Saturday, December 2nd from 2 pm to 8 pm and on Sunday, December 3rd from 10 am to 6 pm.

Numerous stands, workshops for children, possibility of eating on the spot, distribution of sweets…

La comisión de fiestas de Les Ferrés organiza un mercado de Navidad el sábado 2 de diciembre de 14:00 a 20:00 h y el domingo 3 de diciembre de 10:00 a 18:00 h.

Numerosos puestos, talleres para niños, posibilidad de comer in situ, reparto de dulces…

Das Festkomitee von Les Ferrés organisiert am Samstag, den 2. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, den 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt.

Zahlreiche Stände, Workshops für Kinder, Verpflegungsmöglichkeit vor Ort, Verteilung von Süßigkeiten…

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde