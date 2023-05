Fête médiévale et fantastique à Saint-Ciers sur Gironde Stade Pierre Royon, 5 août 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Le comité des fêtes est heureux de vous inviter à notre fête médiévale et fantastique qui aura lieu les 5 et 6 août prochains. Cet événement promet d’être épique avec des activités pour tous les âges, de la nourriture délicieuse, des spectacles en direct et bien plus encore !

Que vous soyez maître forgeron, herboriste, tisserand ou tout autre artisan, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre événement et ajouter votre touche de magie à notre royaume..

Stade Pierre Royon

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Festival Committee is pleased to invite you to our Medieval Fantasy Festival on August 5 and 6. This event promises to be epic with activities for all ages, delicious food, live entertainment and much more!

Whether you are a master blacksmith, herbalist, weaver or any other craftsman, you are welcome to join our event and add your touch of magic to our kingdom.

El Comité del Festival se complace en invitarle a nuestro Festival de Fantasía Medieval los días 5 y 6 de agosto. Este evento promete ser épico con actividades para todas las edades, deliciosa comida, entretenimiento en vivo y ¡mucho más!

Tanto si eres un maestro herrero, herborista, tejedor o cualquier otro artesano, eres bienvenido a unirte a nuestro evento y añadir tu toque de magia a nuestro reino.

Das Festkomitee freut sich, Sie zu unserem mittelalterlichen und fantastischen Fest einzuladen, das am 5. und 6. August stattfinden wird. Es verspricht eine epische Veranstaltung mit Aktivitäten für alle Altersgruppen, köstlichem Essen, Live-Shows und vielem mehr zu werden!

Ob Sie nun ein Meisterschmied, Kräuterkundiger, Weber oder ein anderer Handwerker sind, Sie sind herzlich eingeladen, sich unserer Veranstaltung anzuschließen und unserem Königreich Ihre magische Note zu verleihen.

