Festival Manga Mania Salle des fêtes, 16 juillet 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Le festival MangaMania arrive à Saint Ciers et c’est l’événement à ne pas manquer pour tous les fans de manga !

Le comité des fêtes en collaboration avec GameEvent a prévu une tonne d’activités pour vous divertir, notamment un vide grenier manga où vous pourrez trouver des trésors cachés de vos séries préférées, des créateurs, des illustrateurs, des écrivains, des exposants pour vous faire découvrir l’univers du manga, des jeux de réalité virtuelle pour vous plonger dans des mondes incroyables, et même un concours de PS4 pour montrer vos talents de gamer.

Mais ce n’est pas tout ! Il y aura également une tombola avec des prix incroyables à gagner, donc assurez vous de participer pour avoir une chance de repartir avec un lot génial !

Alors sortez vos costumes cosplay et préparez vous à affronter les défis et à rencontrer d’autres fans passionnés de manga !

On vous attend nombreux !.

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The MangaMania festival is coming to Saint Ciers and it’s the event not to be missed by all manga fans!

The festival committee in collaboration with GameEvent has planned a ton of activities to entertain you, including a manga yard sale where you can find hidden treasures of your favorite series, creators, illustrators, writers, exhibitors to make you discover the world of manga, virtual reality games to immerse you in incredible worlds, and even a PS4 contest to show your gamer talents.

But that’s not all! There will also be a raffle with amazing prizes to be won, so make sure you enter for a chance to walk away with an awesome prize!

So get out your cosplay costumes and get ready to face the challenges and meet other passionate manga fans!

We’re waiting for you!

El festival MangaMania llega a Saint Ciers y es la cita ineludible para todos los aficionados al manga

El comité del festival, en colaboración con GameEvent, ha planeado un montón de actividades para entretenerte, incluyendo una venta de garaje de manga donde podrás encontrar tesoros escondidos de tus series favoritas, creadores, ilustradores, escritores, expositores para ayudarte a descubrir el mundo del manga, juegos de realidad virtual para sumergirte en mundos increíbles, e incluso un concurso de PS4 para demostrar tus talentos de gamer.

¡Pero eso no es todo! También habrá un sorteo con premios increíbles, ¡así que asegúrate de participar para tener la oportunidad de llevarte un premio increíble!

Así que saca tus disfraces y prepárate para enfrentarte a los retos y conocer a otros apasionados del manga

¡Os esperamos!

Das MangaMania-Festival kommt nach Saint Ciers und ist das Ereignis, das alle Manga-Fans nicht verpassen sollten!

Das Festkomitee hat in Zusammenarbeit mit GameEvent jede Menge Aktivitäten geplant, um dich zu unterhalten, darunter einen Manga-Flohmarkt, auf dem du verborgene Schätze aus deinen Lieblingsserien finden kannst, Designer, Illustratoren, Schriftsteller, Aussteller, die dir die Welt der Mangas näher bringen, Virtual-Reality-Spiele, mit denen du in unglaubliche Welten eintauchen kannst, und sogar einen PS4-Wettbewerb, bei dem du deine Gamer-Talente unter Beweis stellen kannst.

Aber das ist noch nicht alles! Es wird auch eine Tombola mit unglaublichen Preisen geben, die Sie gewinnen können, also stellen Sie sicher, dass Sie teilnehmen, um eine Chance zu haben, mit einem tollen Preis nach Hause zu gehen!

Also holen Sie Ihre Cosplay-Kostüme heraus und machen Sie sich bereit, sich den Herausforderungen zu stellen und andere begeisterte Manga-Fans zu treffen!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde