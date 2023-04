Fête de la musique, 21 juin 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

La fête de la musique aura lieu cette année à la salle de spectacles de Saint-Ciers-sur-Gironde !

L’événement est organisé par le comité des fêtes et sera animé par le talentueux DJ Thibaud, qui vous fera danser sur les meilleurs sons de la saison.

La soirée promet d’être mémorable, alors n’hésitez pas à venir nombreux pour profiter de cette occasion de célébrer l’arrivée de l’été en musique !

Restauration sur place : crêpes, gaufres, chichis.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The music festival will take place this year at the concert hall of Saint-Ciers-sur-Gironde!

The event is organized by the festival committee and will be hosted by the talented DJ Thibaud, who will make you dance on the best sounds of the season.

The evening promises to be memorable, so don’t hesitate to come and enjoy this opportunity to celebrate the arrival of summer in music!

Catering on site: pancakes, waffles, chichis

Este año, la fiesta de la música tendrá lugar en la sala de conciertos de Saint-Ciers-sur-Gironde

El evento está organizado por el comité del festival y contará con la presencia del talentoso DJ Thibaud, que le hará bailar al ritmo de los mejores sonidos de la temporada.

La velada promete ser memorable, así que no dude en venir y disfrutar de esta oportunidad de celebrar la llegada del verano con música

Catering in situ: tortitas, gofres, chichis

Die Fête de la Musique findet dieses Jahr in der Veranstaltungshalle von Saint-Ciers-sur-Gironde statt!

Die Veranstaltung wird vom Festkomitee organisiert und von dem talentierten DJ Thibaud moderiert, der Sie zu den besten Klängen der Saison tanzen lassen wird.

Der Abend verspricht unvergesslich zu werden, also zögern Sie nicht, zahlreich zu kommen und diese Gelegenheit zu nutzen, um die Ankunft des Sommers mit Musik zu feiern!

Verpflegung vor Ort: Crêpes, Waffeln, Chichis

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde