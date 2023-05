Marché gastronomique aux Ferrés Les Ferrés, 3 juin 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Marché gastronomique organisé par la Team LBC des pilotes et du comité des fêtes des Ferrés, avec Brasero et ambiance musicale DJ..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 23:00:00. .

Les Ferrés

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gastronomic market organized by the LBC Team of pilots and the festival committee of Les Ferrés, with Brasero and musical atmosphere DJ.

Mercado gastronómico organizado por el equipo de pilotos de LBC y la comisión de fiestas de Les Ferrés, con brasero y música de DJ.

Gastronomischer Markt, organisiert vom Team LBC der Piloten und des Festkomitees von Les Ferrés, mit Brasero und musikalischer DJ-Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde