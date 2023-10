Découverte de la rivière souterraine de St-Christophe sur Roc Saint Christophe sur Roc Saint-Christophe-sur-Roc Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Christophe-sur-Roc Découverte de la rivière souterraine de St-Christophe sur Roc Saint Christophe sur Roc Saint-Christophe-sur-Roc, 8 octobre 2023, Saint-Christophe-sur-Roc. Découverte de la rivière souterraine de St-Christophe sur Roc Dimanche 8 octobre, 13h00 Saint Christophe sur Roc Entrée libre Dans le cadre des journées nationales de la spéléo et du canyon, le Spéléo-Canyon Saint-Herblain organise une sortie d’initiation à la spéléo dans la rivière souterraine de St-Christophe sur Roc.

Ouvert à toute personne ayant eu une initiation à l’utilisation du matériel de progression sur corde. Prévoir des bottes, des vêtements chauds, une serviette de bain pour la sortie et des vêtements de rechange.

La sortie dure environ 3 heures, le matériel de spéléo est fourni par le Club. Saint Christophe sur Roc chemin de la roche saint christophe sur roc Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact.scsh44@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T13:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

Dimanche 8 octobre, 13h00
2023-10-08T13:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00
Catégories d'Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Christophe-sur-Roc
Saint Christophe sur Roc
Adresse chemin de la roche saint christophe sur roc
Age min 16 Age max 75

Saint Christophe sur Roc Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-sur-roc/