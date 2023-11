Marché de Noel au gîte de la Chartrie – Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais, 3 décembre 2023, Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Saint-Christophe-sur-le-Nais,Indre-et-Loire

Marché de Noel au gîte de la Chartrie à Saint-Christophe-sur-le-Nais le 03 décembre 2023. Produits artisanaux

fabriqués par des femmes colombiennes et par des artisans locaux (objets en paille dont le « panama « , sets de tables, sacs, bijoux, couronnes de Noël avec fleurs naturelles etc..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market at the gîte de la Chartrie in Saint-Christophe-sur-le-Nais on December 03, 2023. Handcrafted products

made by Colombian women and local craftsmen (straw objects including the « panama », placemats, bags, jewelry, Christmas wreaths with natural flowers, etc.).

Mercado de Navidad en la casa rural Chartrie de Saint-Christophe-sur-le-Nais el 03 de diciembre de 2023. Productos artesanales

elaborados por mujeres colombianas y artesanos locales (objetos de paja como el « panamá », manteles individuales, bolsos, bisutería, coronas de Navidad con flores naturales, etc.).

Weihnachtsmarkt im Gîte de la Chartrie in Saint-Christophe-sur-le-Nais am 03. Dezember 2023. Kunsthandwerkliche Produkte

von kolumbianischen Frauen und lokalen Handwerkern hergestellt (Strohartikel, darunter der « Panama « , Tischsets, Taschen, Schmuck, Weihnachtskränze mit natürlichen Blumen etc.

Mise à jour le 2023-11-03 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan