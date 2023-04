[Les Estivales du patrimoine] Spectacle équestre : Vaudésir fait son cirque, 8 juillet 2023, Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Ce spectacle équestre retrace l’histoire personnelle de Sacha Houcke intimement liée à celle de Vaudésir où il débuta dans les années 1960, en même temps que la famille Amiot réveillait ce manoir oublié..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 19:30:00. 18 EUR.

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This equestrian show retraces the personal history of Sacha Houcke, intimately linked to that of Vaudésir, where he made his debut in the 1960s, at the same time as the Amiot family revived this forgotten manor.

Este espectáculo ecuestre recorre la historia personal de Sacha Houcke, estrechamente ligada a la de Vaudésir, donde debutó en los años sesenta, al mismo tiempo que la familia Amiot revitalizaba esta mansión olvidada.

Dieses Reitspektakel erzählt die persönliche Geschichte von Sacha Houcke, die eng mit der Geschichte von Vaudésir verbunden ist, wo er in den 1960er Jahren debütierte, als die Familie Amiot das vergessene Herrenhaus wiederbelebte.

