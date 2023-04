Une semaine au jardin du Clos Saint-Gilles (2-9 juin) Rue Saint-Gilles, 2 juin 2023, Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Visite libre du jardin, salon de thé éphémère, exposition de plantes, autres manifestations en liaison avec le thème des « musiques du jardin ».

Le vendredi 2 est réservé à la visite du jardin par les scolaires (le matin)..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-09 19:00:00. .

Rue Saint-Gilles

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Free visit of the garden, ephemeral tea room, exhibition of plants, other events in connection with the theme of « garden music ».

Friday 2 is reserved for school visits (in the morning).

Visita libre del jardín, salón de té temporal, exposición de plantas, otros actos relacionados con el tema de la « música de jardín ».

El viernes 2 está reservado para visitas escolares al jardín (por la mañana).

Freie Besichtigung des Gartens, vorübergehender Teesalon, Pflanzenausstellung, andere Veranstaltungen in Verbindung mit dem Thema « Gartenmusik ».

Freitag, der 2. ist für den Besuch des Gartens durch Schulklassen reserviert (am Vormittag).

