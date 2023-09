Musée numérique mobile Micro-Folie : Atelier – Initiation aquarelle Saint-Christophe-le-Jajolet Boischampré, 4 octobre 2023, Boischampré.

Boischampré,Orne

Initiation aquarelle : La couleur des sentiments (3 ans et +)

La Micro-Folie mobile se déplace sur le territoire Terres d’Argentan.

La Micro-Folie c’est : un Musée Numérique près de chez vous avec de la peinture, de la sculpture, du spectacle vivant, etc… Des animations vous seront proposées sur le thème de l’art (casque de réalité virtuelle, ateliers artistiques, livres et jeux).

Atelier sur réservation au 06.80.58.04.09 ou micro-folie@argentan.fr.

2023-10-04 10:00:00 fin : 2023-10-04 11:30:00. .

Saint-Christophe-le-Jajolet Salle des fêtes

Boischampré 61570 Orne Normandie



Watercolor initiation: The color of feelings (ages 3 and up)

The mobile Micro-Folie travels around the Terres d’Argentan region.

The Micro-Folie is: a Digital Museum near you, with painting, sculpture, live shows, etc… Art-themed activities (virtual reality headset, art workshops, books and games).

Workshop bookable on 06.80.58.04.09 or micro-folie@argentan.fr

Introducción a la acuarela: El color de los sentimientos (a partir de 3 años)

La Micro-Folie móvil recorre la región de Terres d’Argentan.

La Micro-Folie es: un Museo Digital cerca de ti con pintura, escultura, espectáculos en directo, etc. Actividades temáticas de arte (gafas de realidad virtual, talleres de arte, libros y juegos).

Talleres reservables en el 06.80.58.04.09 o micro-folie@argentan.fr

Einführung in die Aquarellmalerei: Die Farbe der Gefühle (3 Jahre und älter)

Die mobile Micro-Folie bewegt sich durch das Gebiet Terres d’Argentan.

Die Micro-Folie ist: ein digitales Museum in Ihrer Nähe mit Malerei, Skulpturen, darstellenden Künsten etc. Es werden Ihnen Animationen zum Thema Kunst angeboten (Virtual-Reality-Headset, Kunstworkshops, Bücher und Spiele).

Workshops mit Reservierung unter 06.80.58.04.09 oder micro-folie@argentan.fr

