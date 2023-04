Vide Grenier Place du Laris, 23 avril 2023, Saint-Christophe-et-le-Laris.

Vide grenier avec une nouveauté pour 2023 marché de producteurs locaux avec animation jeux de piste pour les enfants,paëlla sur réservation,snack et buvette..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Place du Laris

Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market with a novelty for 2023 market of local producers with animation games for children, paella on reservation, snack and refreshment.

Rastro con una novedad para 2023: un mercado de productores locales con búsqueda del tesoro para los niños, paella previa reserva, aperitivos y refrescos.

Vide grenier avec une nouveauté pour 2023 marché de producteurs locaux avec animation jeux de piste pour les enfants,paëlla sur réservation,snack et buvette.

Mise à jour le 2023-04-08 par Valence Romans Tourisme