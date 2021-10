Saint-Christophe-et-le-Laris chez l'habitant Drôme, Saint-Christophe-et-le-Laris Quatuor Vocal “Arba Canté” Concert chez l’habitant chez l’habitant Saint-Christophe-et-le-Laris Catégories d’évènement: Drôme

Quatuor Vocal “Arba Canté” Concert chez l’habitant chez l’habitant, 29 octobre 2021 20:00, Saint-Christophe-et-le-Laris. Vendredi 29 octobre, 20h00 Sur place à prix libre https://www.facebook.com/arbacante Concert chez l’habitant à prix libre, Arba Canté est un quatuor vocal a cappella de Musiques du Monde. Buvette et restauration sur place ! Nous vous chanterons pour la première fois notre répertoire en entier ! Buvette et restauration sur place.

Concert à prix libre !

Le lieu situé à 100m du rond point de St Christophe et le Laris sera fléché pour que vous nous trouviez facilement. Arba Canté :

Nous visitons a cappella des chants traditionnels du monde, en passant par la méditerranée, les pays de l’Est, l’Afrique, l’Asie ou encore notre terre natale mais aussi des compositions originales inspirés de sonorités inspirées de matériaux puisés dans des musiques de tradition orale du monde entier.

Quelle que soit leur provenance, ils expriment tous une part de notre intime. C’est cette part spirituelle, profonde, animale, et profondément humaine que nous souhaitons partager avec le public. chez l’habitant chemin du breuiel saint christophe et le laris 26350 Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme vendredi 29 octobre – 20h00 à 21h00

