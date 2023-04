FESTIVAL DES ÉNERGIES SACRÉES Vieux Moulin de Cussé Saint-Christophe-des-Bois Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

FESTIVAL DES ÉNERGIES SACRÉES Vieux Moulin de Cussé, 6 mai 2023 12:30, Saint-Christophe-des-Bois. « L’influence des Fréquences Vibratoires » avec Michel Gautier et Ateliers de méditations « Etre soi à l’instant présent » avec Stéphane Idier. Samedi 6 mai, 12h30 1 Venez passer un week-end à la campagne au Vieux Moulin de Cussé à St Christphe des Bois le samedi 6 mai et dimanche 7 mai, à partir de 12h. Nous partagerons un picnic collectif. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez rencontrer toutes ces personnes spirituelles et sensibles aux énergies.

A 15h, nous sommes enchantés de recevoir, Michel Gautier, connus pour ses recherches sur les féquences vibratoires. Nous pourrons écouter sa conférence sur « L’infuence des fréquences sur notre environnement ».

A partir de 17H, nous aurons le plaisir de recevoir Stéphane Idier, hypnothérapeute, animant un atelier de méditaton, « être soi à l’instant présent ».

La douce saison printanière vous ouvre ses portes, alors soyez la Bienvenue au Vieux Moulin de Cussé. Vieux Moulin de Cussé St Christophe des Bois Saint-Christophe-des-Bois 35210 Ille-et-Vilaine

