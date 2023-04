Randonnée découverte du patrimoine Salle des Fêtes, 7 mai 2023, Saint-Christophe-des-Bardes.

Randonnée découverte du patrimoine, le dimanche 7 mai à 10h00 à 16h00 à St Christophe des Bardes,

Départ à 10h00 devant la salle des fêtes de St Christophe des Bardes

Retour vers 16h00 et pot offert à l’arrivée

Gratuit.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 16:00:00. .

Salle des Fêtes

Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discovery walk of the heritage, on Sunday May 7th at 10:00 am to 4:00 pm in St Christophe des Bardes,

Departure at 10h00 in front of the village hall of St Christophe des Bardes

Return around 4:00 pm and drink offered at the arrival

Free

Paseo por el patrimonio, domingo 7 de mayo de 10:00 a 16:00 h en St Christophe des Bardes,

Salida a las 10.00 h delante del ayuntamiento de St Christophe des Bardes

Regreso hacia las 16.00 h y bebida ofrecida a la llegada

Gratis

Wanderung zur Entdeckung des Kulturerbes am Sonntag, den 7. Mai von 10:00 bis 16:00 Uhr in St Christophe des Bardes,

Start um 10.00 Uhr vor dem Festsaal von St Christophe des Bardes

Rückkehr gegen 16.00 Uhr und kostenloser Umtrunk bei der Ankunft

Kostenlos

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Saint-Emilion