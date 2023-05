Festival des Talents Médocains Le port, 27 mai 2023, Saint-Christoly-Médoc.

Venez participer à la 3ème édition des Talents Médocains et profitez de ces 2 jour de festivités pour déguster, rencontrer et échanger.

Au programme de ce week-end festif : dégustations (vins, huîtres, fromages), découvertes et nombreuses animations, yoga, spectacles et expositions d’artistes..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 23:00:00. EUR.

Le port

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the 3rd edition of the Talents Médocains and enjoy these 2 days of festivities to taste, meet and exchange.

On the program of this festive weekend: tastings (wines, oysters, cheeses), discoveries and numerous animations, yoga, shows and artists’ exhibitions.

Participe en la 3ª edición de los Talents Médocains y aproveche estos 2 días de fiesta para degustar, conocer e intercambiar.

En el programa de este fin de semana festivo: degustaciones (vinos, ostras, quesos), descubrimientos y numerosas actividades, yoga, espectáculos y exposiciones de artistas.

Nehmen Sie an der dritten Ausgabe der Talents Médocains teil und nutzen Sie die zwei Festtage, um zu probieren, zu treffen und sich auszutauschen.

Auf dem Programm dieses Festwochenendes stehen Wein-, Austern- und Käseverkostungen, Entdeckungen und zahlreiche Animationen, Yoga, Aufführungen und Ausstellungen von Künstlern.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Médoc-Vignoble