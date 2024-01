Mentaliste Andréa Redavid « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau » Rue du 19 Mars Saint-Christoly-Médoc, vendredi 2 février 2024.

Mentaliste Andréa Redavid « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau » Rue du 19 Mars Saint-Christoly-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 23:00:00

Spectacle de Mentaliste avec Andréa Redavid « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau ».

Saison Culturelle 2023-2024 Presqu’île de Culture

Mêlant mentalisme, humour et improvisation, Andrea joue avec vos convictions, manipule vos perceptions et vous livre de façon surprenante quelques secrets pour utiliser votre cerveau comme une véritable baguette magique. Préparez-vous ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément avec des doutes… et inversement.

De et avec Andrea REDAVID Production Bonne Nouvelle Production et Nocebo

A partir de 10 ans Durée 1h20 Stand Vigneron

Billetterie Sur Internet ou directement dans vos bureaux Médoc Vignoble à Pauillac ou Lesparre Médoc.

La programmation culturelle est mise en place par la Manufacture Médocaine pour la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

EUR.

Rue du 19 Mars Espace Edgard Pillet (salle des Fêtes)

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@medoc-cpi.fr



