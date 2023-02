Post Image Sextet Le Vox, 18 mars 2023 20:30, Saint-Christoly-de-Blaye.

Débuter la 1ère année de sa création, en 1987, avec une 1ère partie de Miles Davis, partager les années suivantes la scène avec Tony Williams, Joe Zawinul, Herbie Hancock, John McLaughlin, Magma ou Wayne Shorter, donner des centaines et des centaines de concerts en France et dans de nombreux autres pays, avoir enregistré dix albums, sont autant de moments exceptionnels d’un magnifique parcours qui montre bel et bien la force d’un groupe, celle de Post Image.

Dany MARCOMBE (Basse), Freddy BUZON (Trompette, Bugle), Patricio LAMEIRA (Guitares, Vocal), Jean-Christophe JACQUES (Saxophones), Eric PEREZ (Batterie, Sampling), Frédéric FEUGAS (Claviers, Machines).

Nouvel album ‘FRAGILE’ (Cristal Records / Sony Music).

Le Vox Route de Saint Savin, Saint-Christoly-de-Blaye, Gironde, Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde

