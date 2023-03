BALADE RACONTÉE : CŒUR DE VILLE DE SAINT ANIAN À SAINT-CHINIA Saint-Chinian Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Chinian

BALADE RACONTÉE : CŒUR DE VILLE DE SAINT ANIAN À SAINT-CHINIA, 20 juillet 2023, Saint-Chinian . BALADE RACONTÉE : CŒUR DE VILLE DE SAINT ANIAN À SAINT-CHINIA 1, grand rue Saint-Chinian Hérault

2023-07-20 09:30:00 – 2023-07-20 11:30:00 Saint-Chinian

Hérault . Saint-Chinian : mille ans d’histoire ! Un itinéraire dans le cœur historique rive droite du Vernazobres. Y alternent les époques marquantes du village.

Découverte du patrimoine architectural avec votre guide Alain à travers une visite guidée dans le cœur de Saint-Chinian qui n’aura plus de secrets pour vous : son histoire, son patrimoine… De la draperie à la vigne, découvrez son évolution au fil des siècles. Le 20 juillet et le 10 août : Visite en musique accompagnée de « Morena la Griotte » qui vous fera chanter en flânant ! Gratuit, sur réservation. Découverte du patrimoine architectural avec votre guide Alain Ghisalberti à travers une visite guidée dans le cœur de Saint-Chinian

Saint-Chinian n’aura plus de secrets pour vous : son histoire, son patrimoine… De la draperie à la vigne, découvrez son évolution au fil des siècles. La visite est accompagnée de « Morena la Griotte » qui vous fera chanter en flânant ! Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Lieu Saint-Chinian Adresse 1, grand rue Saint-Chinian Hérault Ville Saint-Chinian Departement Hérault Tarif Lieu Ville Saint-Chinian

Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian /

BALADE RACONTÉE : CŒUR DE VILLE DE SAINT ANIAN À SAINT-CHINIA 2023-07-20 was last modified: by BALADE RACONTÉE : CŒUR DE VILLE DE SAINT ANIAN À SAINT-CHINIA Saint-Chinian 20 juillet 2023 1 Grand' Rue Saint-Chinian Hérault Hérault Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault