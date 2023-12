LA NUIT DE LA LECTURE Saint-Chinian Catégories d’Évènement: Hérault

fin : 2024-01-20 Des lectures théâtralisées sur le thème du corps par le groupe de lecteurs bénévoles de la médiathèque « les pipelettres »

Organisé par la médiathèque Jules Verne en partenariat avec le Ministère de la Culture.

