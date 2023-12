EXPOSITION Saint-Chinian Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Chinian EXPOSITION Saint-Chinian, 10 janvier 2024, Saint-Chinian. Saint-Chinian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10

fin : 2024-01-31 Exposition « Les p’tites boites » projet réalisé par les enfants de la classe de CM2 sous la direction de Valérie Dupont, accompagné par le village cartonné par les élèves du périscolaire..

Exposition « Les p’tites boites » projet réalisé par les enfants de la classe de CM2 sous la direction de Valérie Dupont, accompagné par le village cartonné par les élèves du périscolaire.

Exposition « Les p’tites boites » projet réalisé par les enfants de la classe de CM2 sous la direction de Valérie Dupont, accompagné par le village cartonné par les élèves du périscolaire. . Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-19 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Code postal 34360 Adresse Ville Saint-Chinian Departement Hérault Lieu Ville Saint-Chinian Latitude 43.4223864 Longitude 2.94306906 latitude longitude 43.4223864;2.94306906

Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian/