LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE JULES VERNE Saint-Chinian, 25 mai 2024, Saint-Chinian.

Saint-Chinian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Retrouvez les animations de la médiathèque Jules Verne pour le 1er trimestre 2024.

Retrouvez les animations de la médiathèque Jules Verne pour le 1er trimestre 2024

Retrouvez toutes les animations de la médiathèque Jules Verne du premier trimestre

Café lecture, ateliers créatifs, ateliers d’écriture, mahjong, racontages, et bien d’autres moments culturels et de détente pour les grands et les petits.

.

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN