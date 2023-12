JEU DES VITRINES DE NOËL Saint-Chinian, 15 décembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-31

Le jeu des vitrines de Noël est lancé !.

Les artisans et commerçants de Saint-Chinian vous invitent à sillonner le village à la recherche des énigmes sur le thème des jeux olympiques, qui se cachent dans les vitrines des boutiques, munis de votre bulletin de participation (à retrouver chez nos commerçants et artisans participants, liste des commerçants participants détaillés sur l’affiche)

De très jolis lots sont à gagner: tablette connectée, montre, bons d’achats et bien plus encore…

Conditions de participation:

2 participations par adresse postale sont possibles.

Vous devez avoir trouvé les 37 bonnes réponses pour que votre bulletin soit validé.

Un ou plusieurs mots peuvent composer la réponse de l’énigme.

Vous aurez jusqu’au 31 décembre pour déposer votre bulletin de participation dans l’urne officielle qui se trouve chez notre fleuriste À Fleur de Pot.

Bonne chance à tous !

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



