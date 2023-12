À DEMAIN OU LA ROUTE DES SIX CIELS Saint-Chinian, 4 décembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

A demain ou la route des six ciels

Spectacle théâtral par la compagnie les 1057 Roses

A partir de 5 ans

Dans le cadre de Livres en Scène en itinérance, A la salle du cloître de Saint-Chinian

Gratuit, sur réservation.

2023-12-09

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



A demain ou la route des six ciels

Theatrical show by compagnie les 1057 Roses

For ages 5 and up

As part of Livres en Scène en itinérance, at the Salle du Cloître, Saint-Chinian

Free, on reservation

A demain ou la route des six ciels

Representación teatral de la compañía 1057 Roses

A partir de 5 años

En el marco de la gira Livres en Scène, en la Salle du Cloître, Saint-Chinian

Gratuito, previa reserva

Bis morgen oder die Straße der sechs Himmel

Theaterspektakel von der Kompanie les 1057 Roses

Ab 5 Jahren

Im Rahmen von Livres en Scène en itinérance, Im Saal des Klosters von Saint-Chinian

Kostenlos, mit Reservierung

