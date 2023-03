LES PORTES OUVERTES DE L’APPELLATION SAINT-CHINIAN, 2 décembre 2023, Saint-Chinian .

LES PORTES OUVERTES DE L’APPELLATION SAINT-CHINIAN

1 avenue Charles Trenet Saint-Chinian Hérault

2023-12-02 – 2023-12-04

Saint-Chinian

Hérault

.

8ème édition. Une douzaine de caves et domaines participent, le samedi et dimanche journées grand public et le lundi étant dédié aux professionnels.

Chaque cave ou domaine vous proposent des animations œnotouristiques, pour une expérience unique. Visite des caves, dégustations privées de vieux millésimes ou encore ateliers gourmands en lien avec le vin. Profitez de cette occasion pour vous procurer des vins rares, et en découvrir davantage sur l’AOP Saint-Chinian tout en rencontrant des vignerons et vigneronnes de plusieurs villages de l’appellation. Certaines animations ont des places limitées.

Pour plus d’information vous pouvez contacter la Maison des Vins de Saint-Chinian au 04 67 38 11 69 ou maisondesvins@saint-chinian.com

+33 4 67 38 11 69 https://www.saint-chinian.pro/index.cfm

