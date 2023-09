EXPOSITION Saint-Chinian, 1 décembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Exposition de peintures animalières par Annie Gatte

Vernissage le 1er décembre à 18h.

2023-12-01 fin : 2023-12-23

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Exhibition of animal paintings by Annie Gatte

Opening December 1st at 6pm

Exposición de pinturas de animales de Annie Gatte

Inauguración el 1 de diciembre a las 18.00 horas

Ausstellung von Tierbildern von Annie Gatte

Vernissage am 1. Dezember um 18 Uhr

