BOURSE AUX JOUETS Saint-Chinian Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Chinian BOURSE AUX JOUETS Saint-Chinian, 11 novembre 2023, Saint-Chinian. Saint-Chinian,Hérault Bourse aux jouets, organisée par les parents d’Élèves au profit de l’école maternelle La Noria.

2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. . Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Toy market, organized by parents to benefit La Noria nursery school Feria del juguete, organizada por los padres a beneficio de la guardería La Noria Spielzeugbörse, organisiert von den Eltern der Schüler zugunsten des Kindergartens La Noria Mise à jour le 2023-10-28 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Adresse Ville Saint-Chinian Departement Hérault Lieu Ville Saint-Chinian latitude longitude 43.418646;2.94512899

Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian/