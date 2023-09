EXPOSITION Saint-Chinian, 3 novembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Exposition de peintures et textes poétiques, par Claude René Tarrit

Vernissage le 3 novembre à 18h

L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la médiathèque..

2023-11-03 fin : 2023-11-29 . .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Exhibition of paintings and poetic texts, by Claude René Tarrit

Opening November 3 at 6pm

The exhibition can be viewed during the opening hours of the media library.

Exposición de pintura y poesía de Claude René Tarrit

Inauguración el 3 de noviembre a las 18.00 horas

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura de la biblioteca.

Ausstellung von Gemälden und poetischen Texten, von Claude René Tarrit

Vernissage am 3. November um 18 Uhr

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN