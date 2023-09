EXPOSITION Saint-Chinian, 29 septembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Exposition de dessin d’humour sur le rugby par Michel Roman

Vernissage le 29 septembre à 18h.

2023-09-29 fin : 2023-10-21 . .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Exhibition of rugby humor drawings by Michel Roman

Opening on September 29 at 6pm

Exposición de viñetas sobre rugby de Michel Roman

Inauguración el 29 de septiembre a las 18.00 horas

Ausstellung von Comiczeichnungen über Rugby von Michel Roman

Vernissage am 29. September um 18 Uhr

