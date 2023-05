VIDE GRENIER, 16 septembre 2023, Saint-Chinian.

Venez chiner et trouver l’objet rare, insolite, à l’ombre des platanes sur la Promenade de Saint-Chinian..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Come to hunt and find the rare, unusual object, in the shade of the plane trees on the Promenade of Saint-Chinian.

Venga a buscar este objeto raro e insólito a la sombra de los plátanos del paseo de Saint-Chinian.

Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie das seltene, ungewöhnliche Objekt im Schatten der Platanen auf der Promenade von Saint-Chinian.

