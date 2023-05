FÊTE DE LA SAINT LAURENT Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

FÊTE DE LA SAINT LAURENT, 12 août 2023, Saint-Chinian. Fête de la Saint-Laurent organisé par le Rugby AOCSC / ASQ : animations, concours de pétanque, musique, loto, buvette et petite restauration.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . . Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Fête de la Saint-Laurent organized by the Rugby AOCSC / ASQ : animations, petanque contest, music, bingo, refreshment stand and small food Fête de la Saint-Laurent organizada por la AOCSC / ASQ de Rugby: animación, concurso de petanca, música, bingo, refrescos y aperitivos Fête de la Saint-Laurent organisiert von Rugby AOCSC / ASQ: Animationen, Boule-Wettbewerb, Musik, Lotto, Imbissbude und kleine Speisen Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Adresse Ville Saint-Chinian Departement Hérault Lieu Ville Saint-Chinian

Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian/

FÊTE DE LA SAINT LAURENT 2023-08-12 was last modified: by FÊTE DE LA SAINT LAURENT 12 août 2023 Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault