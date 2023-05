CONCERT CHANTS ET ORGUE BAROQUE rue de l’Eglise Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

CONCERT CHANTS ET ORGUE BAROQUE rue de l’Eglise, 4 août 2023, Saint-Chinian. Avec Anne Rodier, professeur de chant

Conservatoire de Taipeh en Chine insulaire.

rue de l’Eglise

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



With Anne Rodier, voice teacher

Taipei Conservatory in China Con Anne Rodier, profesora de canto

Conservatorio de Taipei, en la isla china Mit Anne Rodier, Gesangslehrerin

Konservatorium von Taipeh in Inselchina Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

