ÇA FOURMILLE ! FESTIVAL, 25 juin 2023, Saint-Chinian.

Festival ça Fourmille ! (D’idées pour la biodiversité)

Biodiversité et éducation à l’environnement sont abordées tout au long de cette journée, avec des stands, balades nature, expositions, tables rondes, musique…

Par le groupe d’associations EEDD Ouest Hérault.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Festival ça Fourmille ! (Ideas for biodiversity)

Biodiversity and environmental education are addressed throughout this day, with stands, nature walks, exhibitions, round tables, music…

By the group of associations EEDD Ouest Hérault

¡Festival ça Fourmille ! (Ideas para la biodiversidad)

La biodiversidad y la educación medioambiental se abordan a lo largo de todo el día, con stands, paseos por la naturaleza, exposiciones, mesas redondas, música…

Por el grupo de asociaciones EEDD Ouest Hérault

Festival ça Fourmille! (Von Ideen für die Biodiversität)

Biodiversität und Umweltbildung werden den ganzen Tag über thematisiert, mit Ständen, Naturspaziergängen, Ausstellungen, runden Tischen, Musik…

Von der Vereinsgruppe EEDD Ouest Hérault

