JOURNÉES PORTES OUVERTES Canimals le Haut, 11 juin 2023, Saint-Chinian.

Journées portes ouvertes au domaine les Asphodèles (anciennement Canimals le Haut)

Repas du midi avec plats au choix (fromage et dessert 12€)

Paella, joues de porc, moules farcies

1 verre d’apéritif offert

Avec la participation des Banda Mescladis.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Canimals le Haut

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Open house at the Asphodèles estate (formerly Canimals le Haut)

Lunch with a choice of dishes (cheese and dessert 12?)

Paella, pork cheeks, stuffed mussels

1 glass of aperitif offered

With the participation of the Banda Mescladis

Jornadas de puertas abiertas en el Domaine les Asphodèles (antes Canimals le Haut)

Almuerzo con platos a elegir (queso y postre 12?)

Paella, carrilleras de cerdo, mejillones rellenos

1 copa de aperitivo ofrecida

Con la participación de la Banda Mescladis

Tag der offenen Tür auf dem Landgut Les Asphodèles (ehemals Canimals le Haut)

Mittagessen mit Gerichten nach Wahl (Käse und Dessert 12?)

Paella, Schweinebäckchen, gefüllte Muscheln

1 Glas Aperitif gratis

Unter Mitwirkung der Banda Mescladis

Mise à jour le 2023-04-21 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN