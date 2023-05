FESTENAL OCCITAN, 4 juin 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

La culture occitane est à l’honneur

Festenal occitan, organisé par les Amis des Hauts Cantons.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



The Occitan culture is honored

Occitan Festenal, organized by the Friends of the High Cantons

La cultura occitana en el punto de mira

Festival occitano, organizado por los Amigos de los Altos Cantones

Die okzitanische Kultur steht im Mittelpunkt

Okzitanisches Festenal, organisiert von den Amis des Hauts Cantons

Mise à jour le 2023-05-22 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN