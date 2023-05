EXPOSITION, 1 juin 2023, Saint-Chinian.

Exposition « Les mémoires de nos platanes » par Laura Vassiliu

L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la médiathèque..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-28 . .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Exhibition « The memories of our plane trees » by Laura Vassiliu

The exhibition is visible during the opening hours of the media library.

Exposición « Los recuerdos de nuestros plátanos » de Laura Vassiliu

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura de la mediateca.

Ausstellung « Les mémoires de nos platanes » von Laura Vassiliu

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

