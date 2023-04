PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT : MAS CHAMPART, 27 mai 2023, Saint-Chinian.

Comme chaque année à la Pentecôte, les Vignerons indépendants de l’Hérault vous convient à leur traditionnel Pique-Nique.

Rendez-vous au Mas Champart pour une rencontre avec des hommes et des femmes passionnés qui n’hésitent pas à partager l’amour de leur métier avec le public !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Like every year at Pentecost, the Independent Winegrowers of Hérault invite you to their traditional Picnic.

Rendezvous at Mas Champart for a meeting with passionate men and women who do not hesitate to share their love of their profession with the public!

Como cada año en Pentecostés, los Viticultores Independientes del Hérault le invitan a su tradicional Picnic.

Cita en Mas Champart para un encuentro con hombres y mujeres apasionados que no dudan en compartir con el público el amor por su profesión

Wie jedes Jahr an Pfingsten laden die unabhängigen Winzer des Hérault Sie zu ihrem traditionellen Picknick ein.

Treffpunkt ist Mas Champart, wo Sie auf leidenschaftliche Männer und Frauen treffen, die nicht zögern, die Liebe zu ihrem Beruf mit dem Publikum zu teilen!

Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN