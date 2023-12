MARCHÉ TRADITIONNEL DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian, 1 janvier 2024, Saint-Chinian.

Saint-Chinian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Tous les jeudis et dimanche de 8h à 13h sur la Promenade.

Au cœur du village de Saint-Chinian, la Promenade ombragée de platanes accueille fêtes et marchés animés.

Les jeudis et dimanches, jours de marché, elle accueille de nombreux visiteurs locaux ou de passage venus remplir leurs paniers de la production locale de fruits et légumes, fromages, olives, huîtres et autres produits du terroir ou artisanaux, tout en en profitant du chant des cigales et des accents du Sud qui résonnent dans ses allées !

Un marché très réputé pour ses produits locaux. On y trouve aussi des fleurs, des vêtements et ds créations artisanales.

Autour, les cafés et les restaurants permettent de profiter de l’ambiance animée qui règne sur la Promenade !

En saison, on peut profiter des visites commentées proposées par les associations pour découvrir le village.

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



