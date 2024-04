SAINT-CHINIAN ALAIN VOUS RACONTE LES SECRETS DU COEUR DU VILLAGE Saint-Chinian, jeudi 15 août 2024.

Découverte du patrimoine architectural avec votre guide Alain Ghisalberti à travers une visite guidée dans le cœur de Saint-Chinian

Saint-Chinian n’aura plus de secrets pour vous son histoire, son patrimoine… De la draperie à la vigne, découvrez son évolution au fil des siècles. La visite est accompagnée de « Morena la Griotte » qui vous fera chanter en flânant !

Envie de faire un voyage dans le temps ? Rien de plus simple Alain vous accompagne…

Natif de Saint-Chinian, Alain a toujours été attentif au paysage avec le plaisir de le dessiner. Aujourd’hui la connaissance des

archives et la pratique du 3D lui permettent de remonter le temps et de raconter l’histoire de Saint-Chinian au fil des siècles l’abbaye bénédictine lieu de pouvoir, le bourg médiéval, les manufactures drapières, l’époque viticole, la grande inondation avec de nombreuses anecdotes historiques… Il aime son village et il le transmet avec fierté, par des anecdotes, des histoires dont lui seul a le secret.!

Rendez-vous devant la mairie

Gratuit, sur réservation. Organisé par les Richesses du Saint-Chinianais .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

1, grand rue

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

