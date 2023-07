CIRCUS HIGHLINE : CHAP PERCHÉ FAIT SON CIRQUE – CHAP’ PERCHÉ Saint Chely du Tarn Gorges du Tarn Causses, 6 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Venez vivre des instants uniques lors du HighLine Circus, mêlant slackline et spectacle de cirque.

Au programme

– Spectacle suivi d’un bar et d’une discussion avec les artistes.

– Scènes ouvertes

– Musique live et DJ set

Un bar et des food trucks ser….

2023-07-06 fin : 2023-07-07 00:00:00. EUR.

Saint Chely du Tarn

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



Come and experience unique moments at the HighLine Circus, combining slackline and circus show.

On the program

– Show followed by a bar and discussion with the artists.

– Open stages

– Live music and DJ set

A bar and food trucks will…

Venga a vivir momentos únicos durante el HighLine Circus, que combina slackline y espectáculo circense.

El programa incluye

– Espectáculo seguido de un bar y una charla con los artistas.

– Escenarios abiertos

– Música en directo y DJ set

Un bar y food trucks estarán…

Erleben Sie einzigartige Momente beim HighLine Circus, einer Mischung aus Slackline und Zirkusvorstellung.

Auf dem Programm

– Vorstellung mit anschließender Bar und Diskussion mit den Künstlern.

– Offene Bühnen

– Live-Musik und DJ-Sets

Eine Bar und Foodtrucks dienen als…

