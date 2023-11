Pixel Aventure : après-midi jeux Saint-Chély-d’Aubrac, 1 décembre 2023, Saint-Chély-d'Aubrac.

Saint-Chély-d’Aubrac,Aveyron

Après-midi animation jeux vidéo et jeux de société sur le thème magie et numérique, pour tous les âges..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie



Afternoon of video games and board games on the theme of magic and digital, for all ages.

Una tarde de videojuegos y juegos de mesa sobre el tema de la magia y la tecnología digital, para todas las edades.

Nachmittagsanimation mit Video- und Gesellschaftsspielen zum Thema Magie und Digitales, für alle Altersgruppen.

